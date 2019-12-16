"Укрзализныця" отказалась от закупок у компаний Дубневичей, – Кравцов

Об этом сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Последние тендеры, которые пытались проводить по старым правилам, ограничивающим конкуренцию по скреплениям, - это основная позиция, которую поставляли компании, якобы аффилированные с этими депутатами, - были остановлены", - сказал Кравцов.

По его словам, сейчас УЗ проводит закупку совместно и по правилам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на открытом рынке.

"Благодаря привлечению финансового рычага ЕБРР мы смогли отойти от ДСТУ, требований которые были по судебным решениям, относительно возможности использования только определенных патентов. Там была запутанная история", - уточнил глава Укрзалізниці.

Он также добавил, что в течении квартала компания должна завершить процедуру и сможет перейти на открытый международный рынок. "Я с большим вниманием слежу за этим случаем, он должен быть показательным", - сказал Кравцов.

Как сообщалось, 29 октября детективы и прокуроры провели обыски в доме Богдана Дубневича и их родственников. Как сообщила пресс-служба НАБУ, обыски осуществлены по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами.

Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.