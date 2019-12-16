Uber запускает в Украине проверку идентификации водителей и курьеров

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению пресс-службы Uber, новая функция предлагает водителям и курьерам поделиться селфи перед выходом онлайн, чтобы убедиться, что они соответствуют учетной записи, зарегистрированной на платформе.

"Эта мера безопасности поможет предотвратить мошенничество и защитит учетные записи водителя и курьера от взлома. Также она поможет защитить пользователей, добавляя еще один уровень надежности в приложение, гарантируя, что нужный человек находится за рулем автомобиля или доставляет еду", - говорится в сообщении.

Как поясняет компания, водителей и курьеров будут периодически просить съехать в безопасное место и сделать селфи. Этот запрос может прийти в любое время, при входе в систему или между поездками и доставками. Если же изображения не совпадают или не выполняется проверка, учетная запись будет заблокирована, и будет проведено дальнейшие расследование.

Проверки будут проводиться случайным образом, они будут инициированы автоматически, если пользователь сообщит о подозрении несоответствия между изображениями.

Чтобы защитить личные данные наших пользователей, водителям и курьерам будет предоставлена возможность выбрать либо автоматическую проверку с использованием биометрической технологии, либо проверку вручную при помощи агента поддержки Uber.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.

В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.