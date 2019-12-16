БизнесЦензор

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16.12.19 10:31

Нацбанк на прошлой неделе уменьшил выкуп валюты на 2,9%

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 9 по 13 декабря купил на межбанковском валютном рынке $424,1 млн, что на 2,9% меньше, чем неделей ранее.

Нацбанк на прошлой неделе уменьшил выкуп валюты на 2,9%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению центробанка, $170 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $254,1 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $6,340 млрд, продал - $479,23 млн, в частности сумма чистой покупки валюты в ноябре составила $867,8, тогда как в октябре Нацбанк приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк приобрел $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.

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