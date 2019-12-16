САП завершила расследование о завладении средствами "Ощадбанка" группой "Креатив"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"При этом детективам поручено уведомить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", - заявляет САП.

В информации отмечается, что "в указанном производстве к уголовной ответственности привлечены 13 человек", среди которых, в частности: - экс-нардеп VIII, экс-бенефициарный владелец компаний группы "Креатив" (Станислав Березкин); - экс-директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - зампредседателя правления АО "Ощадбанк"); - экс-начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015г); - экс-начальница отдела управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (сейчас - руководитель этого управления); - бывшие бенефициары ГК "Креатив"; - ряд бывших служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав "Креатива", и оценщик.

Как сообщалось, НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн", - сказал тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что договор о привлечении кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики "Ощадбанка" и не был обеспечен залогом в полном объеме.

По информации НАБУ, в рамках расследования осенью 2018 года 12 лицам сообщено о подозрении. В частности: владельцам и должностным лицам предприятий группы "Креатив", служащим "Ощадбанка" и независимому оценщику.

В то же время, в ноябре 2018 года Верховная Рада не поддержала представление генпрокурора и отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест возможного организатора этих преступлений – народного депутата из группы "Воля народа" и бенефициарного владельца группы "Креатив" Станислава Березкина. После этого руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что у Антикоррупционной прокуратуры нет оснований для повторного внесения представления на лишение депутатской неприкосновенности Березкина.

При этом 27 сентября 2019г было согласовано сообщение о подозрении Березкину в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, в этот же день детективы НАБУ уведомили его о подозрении.

3 октября 2019г следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал Березкину меру пресечения в виде залога в сумме около 15 млн грн. Суд также определил для экс-нардепа определенные процессуальные обязанности.

Вместе с тем, "Ощадбанк" с 2015 года проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы "Креатив". В целом Ощадбанк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с ГК "Креатив" и их поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.

8 ноября 2019г Верховный суд в составе Кассационного гражданского суда 30 октября 2019г отклонил кассационную жалобу Давыдова в деле по иску "Ощадбанка" к Березкину и Давыдову, которые выступили поручителями по одному из кредитных договоров между банком и ЧАО "Креатив".

В целом в пользу банка по состоянию на 8 ноября 2019г принято 11 решений о взыскании задолженности с группы "Креатив" на общую сумму $661 млн, почти EUR27 млн и 1,162 млрд грн.

Группа "Креатив" (Кировоградская обл.) был одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.