Time назвал 10 лучших гаджетов десятилетия

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

На первом месте оказался Apple iPad (2010). Издание отмечает, что до его появления сама идея планшетного компьютера была чем-то из области научной фантастики. Этот гаджет привел к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал направления для дальнейшего развития портативных устройств.

В список также вошли:

электромобиль Tesla Model S (2012), который бросил вызов традиционным машинам, работающим на бензине;

компьютер Raspberry Pi (2012) размером с банковскую карту (к нему присоединяются корпус, блок питания, клавиатура, мышь);

медиаплеер Google Chromecast (2013), предназначенный для передачи потокового видео- и аудиоконтента. Благодаря нему упростилась передача файлов с компьютера или смартфона на телевизор, и людям уже не обязательно тратить большие деньги на Smart TV или потоковую приставку;

квадрокоптер (дрон) DJI Phantom (2013), который позволил делать снимки с воздуха на значительном расстоянии;

умная колонка Amazon Echo (2014) со встроенным голосовым помощником;

умные часы Apple Watch (2015);

беспроводные наушники Apple AirPods (2016);

игровая консоль Nintendo Switch (2017), на которой можно играть как подключившись к компьютеру, так и дистанционно;

игровой контроллер Xbox Adaptive Controller (2018), предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

"Технологии существуют для того, чтобы улучшить жизнь людей, сделать их умнее и в конечном итоге более человечными. Начиная от смартфонов до дронов, от консолей до машин, в последнее десятилетие появилось достаточно девайсов, изменивших жизнь, из которых можно сделать выбор", - отметил Time.