БизнесЦензор

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15.12.19 16:54

Time назвал 10 лучших гаджетов десятилетия

Американский журнал Time составил список из десяти самых важных и влиятельных гаджетов, которые были выпущены в 2010-е годы.

apple

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

На первом месте оказался Apple iPad (2010). Издание отмечает, что до его появления сама идея планшетного компьютера была чем-то из области научной фантастики. Этот гаджет привел к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал направления для дальнейшего развития портативных устройств.

В список также вошли:

"Технологии существуют для того, чтобы улучшить жизнь людей, сделать их умнее и в конечном итоге более человечными. Начиная от смартфонов до дронов, от консолей до машин, в последнее десятилетие появилось достаточно девайсов, изменивших жизнь, из которых можно сделать выбор", - отметил Time.

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