Украина и Грузия обсудили сотрудничество в сфере инфраструктуры

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы предлагаем начать активную работу над развитием системы грузовых перевозок с использованием прямого международного паромного сообщения между Украиной и Грузией, а также над либерализацией железнодорожных паромных сообщений между портами Украины и Грузии. Проект, которым занимаемся мы и который будет равнозначно интересный Грузии, - это транспортный коридор Балтийское море-Черное море-Каспийское море. Мы рассчитываем на активное участие Грузии в этом проекте", - сказал Гончарук.

Обсуждая инфраструктурные проекты, премьер-министр Украины также добавил: "Сейчас проводятся концессионные конкурсы по украинских морских портов - "Ольвии" и "Херсона". Представитель Грузии является одним из участников такого конкурса. Мы очень ценим интерес ваших граждан и бизнеса к украинским проектам".

Следующий вопрос, который стороны обсуждали на встрече, - это углубление интеграции Украины, Грузии и Молдовы в Европейский союз.

Гончарук отметил: "Важно продвигать идею применения нового углубленного формата интеграции для Украины, Грузии и Молдовы. Такое углубление интеграции может происходить в недавно предложенном формате "Стратегия трио 2030". Для этого важно совместными усилиями отстаивать позицию, которую выложили в совместном заявлении министры иностранных дел наших стран ".

Премьер-министр Грузии отметил: "Наше правительство готово прилагать усилия для укрепления сотрудничества наших народов и достижения общих результатов".

Наконец стороны обсудили необходимость структурирования форматов двустороннего сотрудничества и планирования выполнения совместных проектов, в частности, в сфере инфраструктуры.