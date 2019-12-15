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15.12.19 12:57

Владелец TikTok запустил музыкальный сервис в Индии и Индонезии

Компания ByteDance, владеющая видеоприложением TikTok, запустила музыкальный стриминговый сервис Resso в Индии и Индонезии. Приложение работает в тестовом режиме уже полгода и сумело привлечь свыше 27 тыс. подписчиков.

tiktok

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

ByteDance стремится запустить музыкальное приложение на тех рынках, где до сих пор недостаточно сильны позиции Spotify и Apple Music. В отличие от Spotify Resso отображает слова песен в реальном времени и позволяет пользователям оставлять комментарии под конкретными песнями. Resso обладает правами на музыку индийских лейблов T-Series и Times Music, однако не владеет соглашениями с "большой тройкой" в лице Warner, Universal и Sony.

Приложение также позволяет создавать GIF-файлы с музыкальными подложками и видео, имитируя популярную функцию TikTok.

Стоимость подписки в Индии составляет $1,7 в месяц - столько же, сколько и Spotify. Премиальная подписка позволяет скачивать музыку на устройство и слушать ее без рекламы.

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