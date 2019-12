Верховный суд США отложил рассмотрение дела о финансах Трампа

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

6 декабря Верховный суд приостановил выдачу демократам в Конгрессе налоговых документов президента Дональда Трампа до 13 декабря. По решению апелляционного суда Нью-Йорка немецкий Deutsche Bank и американский Capital One Financial Corp должны передать двум комитетам Конгресса США связанные с корпорацией The Trump Organization материалы. В мае суд в Нью-Йорке отклонил иск Трампа и членов его семьи, пытавшихся запретить передачу данных документов.

Демократы требуют предоставления финансовых документов Трампа

В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений повестки в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии иностранных субъектов, в том числе России, на президента США, членов его семьи или помощников. В ответ Трамп и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank, назвав требование Палаты представителей попыткой вторжения в частную сферу и бизнес главы государства с целью нанести политический ущерб.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у банка документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, генпрокурор штата затребовала от Deutsche Bank материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".