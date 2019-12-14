Беларусь возьмет кредит на $500 миллионов у Китая вместо РФ

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет. Об этом говорится в указе белорусского президента, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержания своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР. Лукашенко поручил белорусскому Минфину подписать необходимое для получения кредита соглашение.

В начале года Беларусь попросила у России выделить новый кредит в $600 млн, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в 2019 году. Общий долг Минска перед Москвой достигает $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится "в проработке". В октябре Минфин Беларуси заявил, что не рассчитывает на получение кредита и не ведет переговоров по этому вопросу. Вместо этого, как отметили в министерстве, Минск решил взять кредит у Пекина.