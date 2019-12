Forbes назвал самые популярные музыкальные клипы на YouTube

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В рейтинг самых популярных клипов десятилетия вошли:

Luis Fonsi "Despacito" (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд просмотров);

Ed Sheeran "Shape of You" (4,5 млрд просмотров);

Wiz Khalifa "See You Again" (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров);

Mark Ronson "Uptown Funk" (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров);

PSY "Gangnam Style" (3,4 млрд просмотров);

Justin Bieber "Sorry" (3,2 млрд просмотров);

Maroon 5 "Sugar" (3,08 млрд просмотров);

Katy Perry "Roar" (2,9 млрд просмотров);

OneRepublic "Counting Stars" (2,88 млрд просмотров);

Ed Sheeran "Thinking Out Loud" (2,86 млрд просмотров).