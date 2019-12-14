БизнесЦензор

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14.12.19 11:23

У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29 тысяч сотрудников

Воры украли из автомобиля бухгалтера Facebook жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников компании, сообщает Bloomberg.

facebook

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Инцидент произошел еще 17 ноября, о пропаже стало известно 20 ноября. Однако Facebook начала предупреждать сотрудников, чьи данные оказались похищены, только в пятницу, 13 декабря.

Как отмечается, информация на носителях, в том числе сведения о зарплате и номера банковских счетов, не была зашифрована.

В пресс-службе Facebook подчеркнули, что сотрудник не имел права выносить жесткие диски за пределы офиса. К нему применили дисциплинарные меры, но какие именно, не уточняется.

В компании также заверили, что персональные данные пользователей Facebook на украденных дисках не хранились.

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