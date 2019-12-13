Средства для оплаты коммуналки для льготников не отображаются по техническим причинам, – КГГА

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в Департаменте, проблема заключается в том, что льготники не могут проследить движение средств своей льготы через личный кабинет "Ощадбанка", который был создан автоматически. В январе движение средств льготы, которая предоставляется в безналичной форме, будет отображаться, и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги.

Как напоминают в КГГА, с 1 октября все льготные категории граждан были переведены на монетизованную форму выплаты льгот в соответствии с постановлением Кабмина "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме". Льготные категории киевлян, которые имеют право на скидку при уплате за жилищно-коммунальные услуги и получают льготы, уже во второй раз получили квитанции со 100% начислений. Постановление дало возможность получать льготы в денежной форме на банковскую карточку льготника (по заявлению, написанной к 15 октября) и в безналичной форме на лицевой счет в АО "Ощадбанк".

Кроме того, Министерство социальной политики планирует ввести возможность перейти на наличную форму получения льгот в любое время. Эти изменения планируется внедрить с 1 января 2020 года.

Порядок расчета льготы остался практически неизменным. Размер льготы рассчитывает ежемесячно орган социальной защиты населения, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право согласно закону. На сумму льготы также будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

При безналичной форме выплаты льгот часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет "Ощадбанк", остальные льготник платит самостоятельно.

Перечисления поставщикам услуг суммы безналичной формы выплаты льготы происходит не пропорционально (в процентах за каждую услугу), а в определенной последовательности по приоритетным принципом: поставка тепловой энергии; поставка и распределение природного газа или поставки и распределение электрической энергии при наличии соответствующего вида индивидуального отопления; поставка горячей воды; централизованное водоснабжение; централизованное водоотведение; снабжение и распределение электроэнергии; поставка и распределение природного газа; обращение с бытовыми отходами; услуги по управлению многоквартирным домом; взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета. Если сумма льготы достаточная – она покроет все 100% услуг, а если нет – то будут оплачены те услуги, на которые хватит средств. Услуги, за которые нужно будет доплатить, "Ощадбанк" будет отправлять в sms-сообщениях владельцам льгот с указанным размером доплаты за каждую.