Льготы на газ монетизировали для 38 тысяч семей на Буковине

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

По данным компании, в Черновицкой области в отопительном сезоне 2019-2020 годов 96,7% льготников получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". С этих счетов суммы льгот в оплате за газ за них перечисляет банк. При этом "Ощадбанк" информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением.

Остальные платежа за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно. При этом "Ощадбанк" не удерживает комиссию за эти операции.

В компании напомнили, что лица, желающие получить льготы наличной форме, должны были обратиться в органы соцзащиты с заявлением до 15 октября. Такие льготники должны самостоятельно полностью рассчитаться за потребленный газ, выбрав для этого удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранное финансовое учреждение или сервис.

"Изменилась процедура начисления и не все льготники своевременно рассчитываются за потребленный газ. Наши клиенты должны понимать, что в случае неуплаты за потребленные услуги, мы будем вынуждены прибегнуть к отключениям от газоснабжения и взысканию задолженности через суд. Поэтому, призываем льготников не накапливать долгов", – объясняет директор ООО "Черновцыгаз Сбыт" Екатерина Параска.

По данным газопоставляющей компании, на Буковине задолженность льготников за потребленный газ составляет 37,1 млн грн или 11,4% от общего количества задолженности бытовых потребителей газа.

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Как сообщалось, в Украине с 1 октября началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг после запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг, которая была запущена с марта.

При этом параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме – наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики.

Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот. Средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.