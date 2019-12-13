Wefox Group Хомутынника достигла стоимости $1,65 миллиарда, став fintech-единорогом

Благодаря этому раунду Wefox Group стал финтех-единорогом, стоимость которого оценена в $1,65 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК-Украина.

Средства, привлеченные во время очередного раунда, пойдут на глобальное расширение компании.

Согласно информации Crunchbase, инвестором на более ранних стадиях инвестирования был Cascade Investment Fund, основанный Виталием Хомутынником.

С момента основания в 2015 году Wefox Group увеличила объем продаж до более чем $100 млн, сегодня в компании работают более 400 сотрудников, которые обслуживают полмиллиона клиентов в 6 странах, включая Германию, Австрию и Испанию.

Wefox Group сегодня является лидером среди европейских иншуртех-компаний и представлена двумя бизнесами: онлайн-платформой для страховых брокеров и ONE – digital страховая компания в Европе.