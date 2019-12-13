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13.12.19 19:48

"Нафтогаз" начал бурение сверхглубокой скважины на крупнейшем месторождении газа. ФОТО

НАК "Нафтогаз Украины" начал бурение сверхглубокой скважины 888 на Шебелинском газоконденсатном месторождении в рамках контракта на оказание комплексных технических услуг с компанией Schlumberger, которая является одним из мировых лидеров в области нефтегазовых сервисов.

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Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что стартовый дебит новой скважины составит около 100 тысяч кубометров газа в сутки с последующим ростом.

"При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа", – отмечается в сообщении.

В рамках контракта компания Schlumberger будет предоставлять ряд сервисов и услуг, проводить геофизические исследования, осуществлять спуск обсадных колонн, цементаж и гидроразрыв пласта.

Нафтогаз начал бурение сверхглубокой скважины на крупнейшем месторождении газа 01

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Напомним, Schlumberger – крупнейший в мире поставщик технологий геологического моделирования, бурение, добыча и переработки для нефтегазовой отрасли. Компания работает более чем в 85 странах и имеет около 100 тыс. Сотрудников более чем 140 национальностей. Schlumberger предлагает самую широкую линейку продуктов и услуг по разведке и добыче, а также интегрированные решения "от скважины до трубопровода", которые оптимизируют выкачку углеводородов для повышения эффективности использования пласта.

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