"Нафтогаз" начал бурение сверхглубокой скважины на крупнейшем месторождении газа. ФОТО

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что стартовый дебит новой скважины составит около 100 тысяч кубометров газа в сутки с последующим ростом.

"При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 млрд куб. м газа", – отмечается в сообщении.

В рамках контракта компания Schlumberger будет предоставлять ряд сервисов и услуг, проводить геофизические исследования, осуществлять спуск обсадных колонн, цементаж и гидроразрыв пласта.

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Напомним, Schlumberger – крупнейший в мире поставщик технологий геологического моделирования, бурение, добыча и переработки для нефтегазовой отрасли. Компания работает более чем в 85 странах и имеет около 100 тыс. Сотрудников более чем 140 национальностей. Schlumberger предлагает самую широкую линейку продуктов и услуг по разведке и добыче, а также интегрированные решения "от скважины до трубопровода", которые оптимизируют выкачку углеводородов для повышения эффективности использования пласта.