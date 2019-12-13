Добыча энергетического угля упала на 9%, – Минэкоэнерго

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, добыча коксующегося угля увеличилась на 5,3% (на 284,1 тыс. тонн) – до 5,61 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 9,3% (на 2,34 млн тонн) – до 22,81 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в ноябре 2019 года добыча рядового угля снизилась на 1,2% (на 33,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,75 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэкоэнерго, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 11,7% (на 443,6 тыс. тонн) – до 3,34 млн тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 56,9% (на 284,5 тыс. тонн) – до 784,3 тыс. тонн, тогда как энергетического – уменьшилась на 22,2% (на 728,1 тыс. тонн), до 2,56 млн тонн.

Шахты Донецкой области за 11 месяцев 2019 года обеспечили добычу 10,14 млн тонн угля (-0,2% к январю-ноябрю 2018 года), Луганской – 313,1 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской – 16,63 млн тонн (-9,2%), Львовской – 1,26 млн тонн (-12,8%), Волынской – 65,9 тыс. тонн (-30%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млнтонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.