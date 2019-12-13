"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на январь

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина", передает БизнесЦензор.

"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года", – отмечают в компании, подчеркнув, что это также на 12% меньше, чем в январе 2019 года.

В "Нафтогазе" напомнили, что потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

Для остальных потребителей с 1 января 2020 год автоматически начнет действовать гарантированная цена в 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортировки и наценки газсбытов), которая установлена на весь первый квартал.

"Наша задача – информировать потребителей о рисках и дать право выбора, поскольку ежемесячная стоимость газа в течение первого квартала 2020 году может быть и выше гарантированной цены, и ниже. В январе они выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале – трудно предсказать. Мы предлагаем людям застраховаться от риска резкого роста цены, воспользовавшись гарантированной ценой. Она позволяет сделать расходы на газ до конца отопительного сезона более предсказуемыми", – прокомментировал руководитель газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

В компании отмечают, что оба механизма – ежемесячной и гарантированной цены – отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

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Как сообщалось, гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

По подсчетам "Нафтогаза", с учетом этих расходов конечная розничная цена для бытовых потребителей будет составлять от 7,2 тыс. до 7,8 тыс. грн за тыс. куб. м.

"Нафтогаз" также ежемесячно расчитывает цену на газ для нужд населения, согласно постановлению правительства №485. Оно предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую.