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13.12.19 18:25

Украина договорилась с Литвой об увеличении разрешений на перевозки

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Литвой об увеличении квоты разрешений на перевозки на 2020 год.

Украина договорилась с Литвой об увеличении разрешений на перевозки

Об этом сообщила заместитель министра Наталья Форсюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На заседания смешанной комиссии договорились с литовской стороной об увеличении квоты разрешений на перевозки на 2020 год, обсудили в рамках встречи с заместителем министра транспорта твининги по платным дорогам и аудиту безопасности движения", - сообщила Форсюк.

Кроме того, по словам Форсюк, во время встречи речь шла о дальнейшем развитии украинских транзитных перевозок через порт "Клайпеда" как альтернативного пути в Европу.

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