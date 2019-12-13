Рада закупила планшеты для депутатов на 14 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 528 сенсорных планшета Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) с клавиатурой, мышкой, USB-адаптером, сетевым адаптером и сумкой по 26,13 тыс. грн.

На сайте "Леново Украина" эта модель без дополнительного оборудования стоила в рознице на 11% дороже – 28 999 грн. Разница может объясняться скидкой на оптовый заказ.

Гарантийный срок на планшет и дополнительное оборудование составляет год после поставки.

Цена сделки на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 14,26 млн грн.

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Единственным конкурентом с такой же моделью планшетов было ООО "В.М.", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Столичный соперник принадлежит директору Петру Будаеву, Михаилу Гуцаленко, Владимиру Рожанковскому и Сергей и Светлана Векленко (все из Киева).

Учредителями столичного "ВалТек" с уставным капиталом 375 грн являются Исатай Бекешев и Елена Нестерова из Киева и Евгений Нестеренко из Славянска Донецкой области. Фирмой руководит Федор Федорович Макавчук родом из Крыма (не путать с генерал-лейтенантом, который возглавлял Военную службу правопорядка Украины во времена президентства Януковича).

Победитель фигурирует в уголовном производстве столичного ГБР против Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи относительно возможного нанесения ущерба государственному бюджету на общую сумму почти 100 тыс. грн при закупке программного обеспечения.

Всего с 2008 года "Валтек" получил подрядов по крайней мере на 597,9 млн грн.