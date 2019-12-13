Ryanair изменил структуру тарифов и ввел предзаказ питания

Нововведение касается как непосредственно рейсов ирландского бюджетника, как и перелетов, которые выполняются дочерними структурами - польским Buzz и австрийским Laudamotion, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В случае с самым дешевым тарифом Standard произошла только смена названия на Value. Он по-прежнему предусматривает провоз только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Тариф Plus, который ранее включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор стандартного места и перевозку 20 кг багажа, теперь называется Regular и не включает багаж.

Тариф Flexi Plus переименовали в Plus. Ранее комплекс услуг по таким билетам включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор любого места, быстрое прохождение контроля в аэропорту по fast track, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменять дату вылета.

Теперь тариф Plus включает провоз только маленькой ручной клади, бесплатный выбор стандартного места, 20 кг багажа и бесплатную регистрацию в аэропорту.

Сокращение числа включенных услуг отобразилось на стоимости билетов по тарифам Regular и Plus - теперь их цена не так сильно отличается от цен по самому дешевому тарифу.

Одновременно с этим Ryanair добавил возможность предварительного заказа питания, однако асортимент ограничен кофе, чаем, водой и снеками.

В случае со сбором за приоритетную посадку - его диапазон был изменен с 6-12 евро на 6-14 евро.