Минсоцполитики призвало граждан ускорить оформление субсидий

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещение приходит ему вместе с пенсией или параллельно, а безнал администрируется "Ощадбанком" и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывались задолженности за потребленные коммунальные услуги. Мы минимизировали пакет документов для подачи – это заявление и декларация о доходах, остальные работы по верификации данных проводят чиновники", – сказал Музыченко.

Заместитель министра отметил, что во время введения механизма монетизации льгот в реестре льготников были найдены неточности. Если льготнику не начислили помощь, ему необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и членах семьи. После этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября месяца.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь этого года состоялась 100% выплата всех субсидий 3 млн домохозяйств. В том числе наличные выплаты составили 3,1 млрд грн, безналичные – на сумму 191 млн грн. Средний размер субсидии составил – 800 грн на человека и 1200 грн на семью. Более 50% получателей получают субсидию в размере 25-50%.