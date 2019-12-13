Курс гривни обновил четырехлетний максимум (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни обновил максимальный уровень с января 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня незначительно снизилась – до 26,26 грн за евро.

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Как сообщалось, накануне Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал решение повысить плановые объемы покупки валюты на межбанковском рынке с $30 млн до $50 млн в день до конца декабря и в первом квартале 2020 года.

Национальный банк в период с 2 по 6 декабря купил на межбанковском валютном рынке $436,6 млн, что в 2,4 раза, или на $252,6 млн больше, чем неделей ранее.