Беларусь предложила заложить в тариф на транзит потери от "грязной" российской нефти

Об этом говорится в заявлении председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Да, это также обсуждается в рамках тарифа (на транзит, – ред.) на следующий год", – сказал Рыбаков.

Таким образом он ответил на вопрос, обсуждается ли вариант повышения тарифа на транзит, чтобы компенсировать отсутствие прокачки в 2019 году из-за "грязной" нефти.

Глава "Белнефтехима" напомнил, что тариф на транспортировку согласовывается ежегодно.

"У нас есть целая процедура. Мы свои аргументы приводим, потом слышим аргументы другой стороны. В конечном итоге у нас все завершается в наших антимонопольных органах, так традиционно у нас получается в последние годы - ФАС и МАРТ собираются и, скажем, баланс находят между обеими сторонами, и это прописано в межправсоглашении", – отметил Рыбаков.

Рыбаков также сообщил, что окончательная цифра по размеру тарифа на транзит нефти "всегда появляется в феврале".

По данным источника, знакомого с ситуацией, белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%.

В течение года Белоруссия неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7%, как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября текущего года.

Как сообщалось, Беларусь надеется на компенсацию от РФ в размере в $70 млн из-за инцидента с "хлоридной" нефтью.

Из-за апрельского инцидента на нефтепроводе "Дружба" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" недополучило $23 млн.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки кондиционного сырья в республику возобновились только 4 мая. По оценке белорусской стороны, в результате инцидента транзит нефти через Беларусь в 2019 году мог снизиться до уровня 40 млн тонн против запланированных 59,75 млн тонн. В связи с этим "Гомельтранснефть Дружба" инициировала увеличение тарифов на транзит нефти с 1 августа на 21,7%.