Пассажиропоток аэропортов Украины превысил 22,5 миллиона

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на информацию Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 20% и составил 20,4 млн человек. На внутренних рейсах число обслуженных пассажиров возросло на 7,7%, до 2,17 млнпассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+3,1%) и перевезли 12,87 млн пассажиров (+10,2%).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 11,79 млн человек (+10,5%), на внутренних - 1,07 млн человек (+7%).

Разница между показателями внутреннего пассажиропотока аэропортов Украины и авиакомпаний Украины объясняется тем, что в случае с аэропортами один пассажир на рейсе, например, Киев-Одесса считается как один вылетевший в Киеве и один прилетевший в Одессе. В случае с авиакомпаниями этот пассажир учитывается в статистике как один человек.

Крупнейшие аэропорты Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года: