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13.12.19 20:33

Пассажиропоток аэропортов Украины превысил 22,5 миллиона

Аэропорты Украины за 11 месяцев 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Пассажиропоток аэропортов Украины превысил 22,5 миллиона

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на информацию Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 20% и составил 20,4 млн человек. На внутренних рейсах число обслуженных пассажиров возросло на 7,7%, до 2,17 млнпассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+3,1%) и перевезли 12,87 млн пассажиров (+10,2%).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 11,79 млн человек (+10,5%), на внутренних - 1,07 млн человек (+7%).

Разница между показателями внутреннего пассажиропотока аэропортов Украины и авиакомпаний Украины объясняется тем, что в случае с аэропортами один пассажир на рейсе, например, Киев-Одесса считается как один вылетевший в Киеве и один прилетевший в Одессе. В случае с авиакомпаниями этот пассажир учитывается в статистике как один человек.

Крупнейшие аэропорты Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019 года:

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