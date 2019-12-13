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13.12.19 20:51

СБУ обнаружила канал контрабанды запчастей для военных самолетов в Россию

Служба безопасности Украины предотвратила контрабандную пересылку в Россию комплектующих для военно-транспортных самолетов Ан-72 и Ан-74.

СБУ обнаружила канал контрабанды запчастей для военных самолетов в Россию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, злоумышленники незаконно оформили детали на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны). При этом они использовали поддельные товарно-сопроводительные документы и не имели соответствующих разрешений от Государственной службы экспертного контроля.

По данным расследования, оборудование планировали отправить через третьи страны заказчикам, действующим в интересах Минобороны РФ.

В рамках спецоперации был проведен ряд обысков на складах и по местам проживания фигурантов дела в Киеве. Были изъяты комплектующие к боевым самолетам, а также таможенная и техническая документация, которая доказывает планирование противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сообщили о подозрении по ст. 333 УК Украины (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспертному контролю).

Продолжается досудебное следствие.

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