Мининфраструктуры отменит льготные ставки обслуживания судов в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"С целью соблюдения принципа экономической конкуренции и на выполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, Мининфраструктуры подготовит соответствующие изменения в указанный приказ и диспаритетные условия устранит. Мы работаем над сбалансированием интересов государства и пользователей воздушного пространства, применяя принципы ИКАО и Евроконтроля", – отметил Криклий.

"Украэрорух" получил от Мінінраструктури поручения по оптимизации затрат предприятия на 2020 год и внесение изменений в финансовый план предприятия с целью максимального учета интересов пользователей воздушного пространства", – отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Как ообщалось,12 декабря Антимонопольный комитет обязал Министерство инфраструктуры устранить в приказе №415 дискриминационные условия, которые касаются ставок за услуги по аэронавигационному обслуживанию аэропорта "Борисполь".

Так, для международного аэропорта "Борисполь" ставка установлена в размере 210 евро, а для всех остальных аэропортов страны – 411 евро.

АМКУ пришел к выводу, что таким образом для одного аэропорта установлена вдвое меньшая ставку чем для всех остальных аэропортов страны, тем самым содержатся признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий, которые заключаются в предоставлении отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

С жалобой на приказ Мининфраструктуры в АМКУ обратилась ассоциация "Аэропорты Украины", участниками которой являются 20 аэропортов, указав, что решение создает для аэропорта "Борисполь" привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157376