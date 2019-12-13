БизнесЦензор

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13.12.19 15:28

НКРЭКУ предложила снизить зеленые тарифы и разрешить передавать объекты ВИЭ государству. ДОКУМЕНТ

Нацкомисия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает снизить тарифы для всех видов генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что должно сократить общие выплаты по зеленому тарифу в 2020 году с 42,5 млрд грн до 28,5 млрд грн.

НКРЭКУ предложила снизить зеленые тарифы и разрешить передавать объекты ВИЭ государству. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Комитет Верховной рады во вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которое публикует БизнесЦензор.

В письме, в частности, указаны предложения НКРЭКУ:

Также с 1 января 2020 года предлагается ввести стопроцентную компенсацию стоимости регулирования небалансов ВИЭ.

Также Регулятор предлагает предоставить возможность инвесторам передавать объекты генерации ВИЭ государству на условиях возмещения всех вложенных инвестиций с экономически обоснованной рентабельностью, но за вычетом уже полученных средств по зеленому тарифу.

"Предложенные изменения дадут возможность в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на 14 млрд грн, то есть - до 28,5 млрд грн", сказано в письме.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации - 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.

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