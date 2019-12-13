НКРЭКУ предложила снизить зеленые тарифы и разрешить передавать объекты ВИЭ государству. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Комитет Верховной рады во вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, которое публикует БизнесЦензор.

В письме, в частности, указаны предложения НКРЭКУ:

для наземных СЭС, введенных в эксплоуатацию до 31.12.2020, установить зеленый тариф в размере 9 евроцентов . Для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 евроцентов ;

. Для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 - ; для крышных СЭС, введенных в эксплоуатацию до 31.12.2020 - 10 евроцентов , Для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 9 евроцентов ;

, Для введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – ; для ВЭС, введенных в эксплоуатацию до 31.12.2019 – 8 евроцентов . Для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – 7 евроцентов ;

. Для ВЭС, введенных в эксплуатацию с 01.01.2020 до 31.12.2029 – ; для биогаза/биомассы – 11 евроцентов ;

; для микро-мини-малых НЭС – 11,63 евроцента.

Также с 1 января 2020 года предлагается ввести стопроцентную компенсацию стоимости регулирования небалансов ВИЭ.

Также Регулятор предлагает предоставить возможность инвесторам передавать объекты генерации ВИЭ государству на условиях возмещения всех вложенных инвестиций с экономически обоснованной рентабельностью, но за вычетом уже полученных средств по зеленому тарифу.

"Предложенные изменения дадут возможность в 2020 году уменьшить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на 14 млрд грн, то есть - до 28,5 млрд грн", сказано в письме.

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации - 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.