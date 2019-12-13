Мининфраструктуры готовит передачу в концессию еще 4 портов

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск", а также часть Одесского морпорта.

"Естественно, это только начало. Мы будем все дальше продвигать модель концессии в другие порты", - подчеркнул министр.

Криклий также акцентировал на том, что украинское правительство нацелено на то, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество государства и частного бизнеса.

Как в свою очередь отметил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, речь идет о ряде концессионных проектов в указанных морпортах.

В частности, в 2020 году планируется подготовить к концессии железнодорожный паромный комплекс в "Черноморске", пассажирский комплекс (включает в себя морвокзал и отель) в Одесском морпорту, а также имущественные комплексы ГП "Бердянский морской торговый порт" и ГП "Мариупольский морской торговый порт".

"По Черноморскому железнодорожному комплексу у нас уже есть ряд подготовленных документов. Концессионный проект в Одессе для нас новый, но мы сейчас совместно с новым менеджментом "Одессы" занимаемся этими вопросами. По "Бердянску" Еврокомиссия выделила деньги на пре-ТЭО и его уже заканчивают. Так что я думаю, что полностью реально выполнить подготовку и запустить начало проектов в следующем году. "Херсоном" и "Ольвией" мы занимались два года, но сейчас у нас уже есть опыт, road-map и новый закон, что позволит ускорить темпы подготовки", - подчеркнул Вецкаганс.

Как сообщалось, о начале проведения конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрясли (морпорты "Ольвия" и "Херсон") правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, так называемая "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.