Госстат зафиксировал резкий рост производства мяса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за 11 месяцев произведено 3,05 млн тонн мяса (в живом весе), что на 5,8% больше, чем за указанный период прошлого года.

Производство яиц в январе-ноябре увеличилось на 3,5% – до 15,51 млрд штук.

Как сообщалось, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом – до 10,1 млн тонн. Производство яиц в 2018 году выросло на 4,1% – до 16,14 млрд шт., мяса (в живом весе) – на 1%, до 3,3 млн тонн.