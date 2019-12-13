"Нафтогаз" изменит условия продажи газа для промышленности

Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Кстати, готов объявить это уже сейчас. Мы с 1 января поменяем условия оплаты на продаваемый газ. Наш продукт, который мы выставляем, и он пользуется спросом, продается со 100-процентной предоплатой. Сейчас мы отойдем от него и сделаем 25-процентную предоплату", – сказал Фаворов.

"То есть участвуешь в торгах, фиксируешь цену, платишь 25% предоплаты от номинального объема, а остальное - по факту его потребления. Мы хотим дать возможность всем остальным участникам рынка работать по прозрачным правилам с самым кредитоспособным контрагентом в стране", – добавил Фаворов.

По его словам, "Нафтогаз" в следующем году также планирует выйти с предложением о покупке газа у украинских производителей с фиксированной на 12 месяцев ценой.

"Любой поставщик получит возможность продавать нам газ по цене, фиксированной на 12 месяцев. Рынком востребован этот продукт. Если смотреть на ситуацию с точки зрения частного производителя газа, то у него такая же проблема, как и у нас - сезонность, с летним провалом потребления. Ренту заплати, инвестиционную программу оплати, а средств не хватает, потому что два квартала этот газ особо никому не нужен. Поэтому "Нафтогаз" займет лидирующую позицию в этом направлении, мы покажем цену, по которой готовы покупать и продавать. Опять же все через биржу, в честных, понятных, транспарентных торгах", – пояснил Фаворов.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для промпотребителей и бюджетных организаций. С этого времени "Нафтогаз" поставляет этим категориям на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.