Минрегион предложил вести надзор за стройками через видеокамеры

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Государство может поставить требование, что на определенном этапе строительных работ необходим государственный надзор. Это необязательно делать в присутствии инспектора, это могут быть электронные средства передачи данных. Можно внедрить камеры, которые будут загружать данные в систему, где будут храниться данные о надлежащем или ненадлежащем выполнении работ. Сейчас техника дает нам очень много возможностей для того, чтобы мы могли отслеживать этапы работ даже без присутствия человека", - рассказала Бабак.

По ее словам, в случае внедрения соответствующей системы надзора информация с видеокамер будет загружаться в виде файлов и сохраняться в архиве системы по каждому отдельному объекту.

В свою очередь и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александр Строкач добавил, что в настоящее время недобросовестные застройщики, которые не оформляют необходимые документы, пытаются избегать проверок, просто не посещая их.

"Несмотря на то, что ГАСИ информирует застройщиков (о предстоящей проверке), они не приходят. И в этом проблема. Законодательством определено, что проверка может быть проведена только в присутствии субъекта хозяйствования. Когда электронный кабинет заработает для всех объектов сложности (ориентировочно - конец 2020 года) и застройщики будут получать уведомления о проверках, то в случае их неявки на объект, к примеру, два раза, автоматически будет аннулироваться права на проведение работ", - сказал Строкач.