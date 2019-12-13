В Украине начнет работать электронный кабинет застройщика, – Гончарук (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

"Внедряем электронный кабинет застройщика. Это – полностью автоматизированные услуги, предоставляемые мгновенно и без участия чиновника. Наша команда делает все, чтобы в стране исчезла коррупция", – отмечает премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, запуск электронного кабинета будет происходить в несколько этапов. На первом предусмотрено предоставление услуг по получению документов для зданий класса последствий СС1, а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), а также – объекты линейной инфраструктуры и даже дороги. Это будет касаться всех этапов строительства: подготовительных и строительных работ, а также – принятия здания в эксплуатацию.

На следующем этапе, уже через несколько месяцев, будут доступны онлайн-услуги также в отношении объектов, которые относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Информация в электронной кабинете будет проверяться автоматически, в том числе – о праве собственности на участок и его целевом назначении, параметрах соответствия объекта к СС1: квадратуре, количество этажей и тому подобное.

По словам министра развития общин и территорий Алены Бабак, уже зарегистрирован приказ, регламентирующий работу электронного кабинета, а сам онлайн-сервис доступен на портале Госархстройинспекции по ссылке: https://e-dabi.gov.ua/, через вход в личный кабинет.

На презентации системы Бабак уточнила, сто Электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря, передает Интерфакс-Украина.

"Мы получили приказ правительства 285, регламентирующий роботу кабинета застройщика. Он будет предоставлять девять административных услуг в сфере строительства с 24 декабря. Сейчас мы осуществляем процедуры для передачи системы техническому администратору", – сказала Бабак.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 14 ноября подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства".

Закон предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит на одном информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.