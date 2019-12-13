"Укргаздобыча" сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне, – Фаворов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Посмотрим на статистику по товарному газу: 2015 год – 11,7 млрд куб. м, 2016 – 12,1 млрд куб. м, 2017 – 13,4 млрд куб. м. В 2018-м роста товарного газа почти не было, в 2019 году – мы удерживаем ситуацию, возможно, будет небольшой рост "товарки". Поэтому когда говорят, что УГВ в 2019 году уронило добычу на 2-3%, то это не корректно, мы уронили приписки по производственно-технологическим расходам (ПТР)", - сказал он.

По его словам, существенный рост ПТР в последние годы был связан с изменением методологии для получения цифр, которые закладывались в программу "20/20", нереалистичность выполнения которой стала понятна после блокирования выдачи УГД новых лицензий.

Фаворов напомнил, что прирост валовой добычи в 2015-17 гг. произошел за счет проведенной компанией работы по интенсификации добычи, в частности гидроразрывов и капитальных ремонтов скважин, после чего она практически не менялась.

"Мы видим, какое истощение есть, что новых лицензий у нас до последнего времени не было. Сейчас мы находимся в стратегической середине, где старое уже не может кардинально изменить ситуацию, а новое еще не подготовлено. Поэтому обвинять УГВ в том, что не увеличивается добыча, – цинично", - сказал он.

Он отметил, что после его прихода в конце 2018 года в компанию был проведен анализ, на основании которого принято решение отказаться от неэффективного бурения.

"Я понимаю, что много поставщиков оборудования и компонентов для программы бурения очень недовольны этим решением. Но моя задача – не закупать оборудование и трубы, а максимизировать прибыль для акционера. В некоторых случаях это означает отказ от экономически нецелесообразных операций, экономически ненужного бурения в истощенных месторождениях, где каждая новая точка – риск понижения давления в остальных скважинах", - подчеркнул Фаворов.

В то же время, по его словам, УГД видит возможность увеличения эффективности работы на истощенных месторождениях, в частности, за счет расширения наземной инфраструктуры, а также проведения ремонтных работы и интенсификации на существующем портфеле скважин.

Параллельно компания видит три направления для увеличения добычи газа: глубокое бурение традиционных залежей, нетрадиционный газ (tight gas), а также добыча на шельфе.

"Прямо сейчас я не могу ответить на вопрос, когда же мы полностью обеспечим себя собственным газом. Но я могу сказать, что у меня будет ответ на этот вопрос через 1,5-2 года. В этот срок мы проверим три представленных направления, проведем необходимые работы, подтвердим или пересмотрим гипотезы", - отметил Фаворов.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.