БизнесЦензор

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13.12.19 13:22

"Укргаздобыча" сохранит добычу товарного газа на прошлогоднем уровне, – Фаворов

АО "Укргаздобыча" по итогам 2019 года сохранит добычу товарного газа на уровне прошлого года, сообщил директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

укргаздобыча

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Посмотрим на статистику по товарному газу: 2015 год – 11,7 млрд куб. м, 2016 – 12,1 млрд куб. м, 2017 – 13,4 млрд куб. м. В 2018-м роста товарного газа почти не было, в 2019 году – мы удерживаем ситуацию, возможно, будет небольшой рост "товарки". Поэтому когда говорят, что УГВ в 2019 году уронило добычу на 2-3%, то это не корректно, мы уронили приписки по производственно-технологическим расходам (ПТР)", - сказал он.

По его словам, существенный рост ПТР в последние годы был связан с изменением методологии для получения цифр, которые закладывались в программу "20/20", нереалистичность выполнения которой стала понятна после блокирования выдачи УГД новых лицензий.

Фаворов напомнил, что прирост валовой добычи в 2015-17 гг. произошел за счет проведенной компанией работы по интенсификации добычи, в частности гидроразрывов и капитальных ремонтов скважин, после чего она практически не менялась.

"Мы видим, какое истощение есть, что новых лицензий у нас до последнего времени не было. Сейчас мы находимся в стратегической середине, где старое уже не может кардинально изменить ситуацию, а новое еще не подготовлено. Поэтому обвинять УГВ в том, что не увеличивается добыча, – цинично", - сказал он.

Он отметил, что после его прихода в конце 2018 года в компанию был проведен анализ, на основании которого принято решение отказаться от неэффективного бурения.

"Я понимаю, что много поставщиков оборудования и компонентов для программы бурения очень недовольны этим решением. Но моя задача – не закупать оборудование и трубы, а максимизировать прибыль для акционера. В некоторых случаях это означает отказ от экономически нецелесообразных операций, экономически ненужного бурения в истощенных месторождениях, где каждая новая точка – риск понижения давления в остальных скважинах", - подчеркнул Фаворов.

В то же время, по его словам, УГД видит возможность увеличения эффективности работы на истощенных месторождениях, в частности, за счет расширения наземной инфраструктуры, а также проведения ремонтных работы и интенсификации на существующем портфеле скважин.

Параллельно компания видит три направления для увеличения добычи газа: глубокое бурение традиционных залежей, нетрадиционный газ (tight gas), а также добыча на шельфе.

"Прямо сейчас я не могу ответить на вопрос, когда же мы полностью обеспечим себя собственным газом. Но я могу сказать, что у меня будет ответ на этот вопрос через 1,5-2 года. В этот срок мы проверим три представленных направления, проведем необходимые работы, подтвердим или пересмотрим гипотезы", - отметил Фаворов.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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