Минэкоэнерго выступило против предложенного в законопроекте варианта реструктуризации "зеленого тарифа"

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

Также министерство призывает Верховную Раду не поддерживать данный законопроект.

"Результатом принятия такого законопроекта станет необоснованное повышение тарифов для конечных потребителей, а также соответствующие негативные последствия для экономики Украины или невозможности выполнения обязательств перед инвесторами в возобновляемую энергетику", - заявляет министерство.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что соответствующий законопроект может создать проблемы на энергетическом рынке, прекратит развитие возобновляемой энергетики в Украине на долгие годы.

"Минэкоэнерго призывает народных депутатов не поддерживать законопроект №2543, поскольку он противоречит стратегии и целям развития энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Минэкоэнерго указывает, что после резкого падения в мире в 2018 году стоимости солнечных панелей и другого оборудования для ВИЭ, для Украины возникла необходимость в пересмотре в сторону уменьшения "зеленого" тарифа. Однако этот процесс, был значительно затянут, в результате этого за последний год по завышенному тарифу в эксплуатацию было введено более 2,5 ГВт альтернативных мощностей (в основном солнечных по наивысшему в Европе тарифу на уровне 15 евроцентов). Минэкоэнерго сообщает, что слеюущем году потребителям необходимо будет заплатить за ВИЭ более 42 млрд грн.

Экономически необоснованный уровень "зеленых" тарифов также привел к: возможности дефолта по выплатам инвесторам в ВИЭ, необходимости следующей весной ограничивать работу атомной генерации (чья электроэнергия отпускается по самой низкой цене), а также необходимости балансирования альтернативной генерации за счет тепловых электростанций, что в свою очередь значительно увеличит выбросы в атмосферу вредных веществ и парниковых газов.

Минэкоэнерго указывает, что эти факторы приведут к увеличению стоимости э/э для конечных потребителей. Кроме того, ситуация ухудшается также и тенденцией снижения активности крупных потребителей электроэнергии.

"При таких условиях неконтролированное увеличение объемов сложно прогнозированной дорогой генерации является экономически и технически необоснованным", – сообщает министерство.

Министерство заявило, что со своей стороны приложило все усилия для поиска компромиссного решения проблемы, и в конечном итоге разработало пакет комплексных мероприятий, предусматривающий как действия со стороны государства, так и действия со стороны инвесторов.

"Большинство из указанных положений были оформлены в виде концепции законопроекта, который планировалось зарегистрировать и принять в начале следующего года. Однако, некоторые народные депутаты Украины и часть рынка ВИЭ не поддержали компромиссные предложения Минекоенерго и решили попробовать сохранить текущую ситуацию и предложить законодательные меры, которые не решают проблему, а лишь приведут к ее эскалации", – сообщает министерство.