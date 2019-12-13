Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили 110 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, с начала этого года нерезиденты нарастили свои вложения в украинские внутренние гособлигации на 103,7 млрд грн, или в 17,3 раза, в результате доля портфеля нерезидентов в объем объеме ОВГЗ в обращении достигла 13,7%, а без учета портфеля Нацбанка – 23,5%.

Нерезиденты предпочитают гривневые госбумаги, объем которых в их собственности достиг 108,5 млрд грн, тогда как сумма долларовых составляет всего 1,5 млрд грн.

В то же время стоимость ОВГЗ-портфеля банков за минувшую неделю из-за погашения валютных бумаг и укрепления гривни упала на 4,4 млрд грн – до 323,15 млрд грн, а с начала она снизилась уже на 51,6 млрд грн.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ за минувшую неделю сократился на 0,7 млрд грн - до 805,9 млрд грн, однако с начала года его рост составил 49,8 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и юрлиц за минувшую неделю остался без изменений – соответственно 337,1 млрд грн и 26,2 млрд грн, п физлиц – сократился на 0,3 млрд грн, до 9,45 млрд грн.

На предстоящих первичных аукционах 17 декабря Минфин вновь выставит 4-летние ОВГЗ, популярные среди нерезидентов, ограничив их предложение 4 млрд грн. На последних аукционах 10 декабря при предложении в 3 млрд грн спрос на них достиг 11,4 млрд грн, что позволило понизить ставку до 11,7% годовых.

Официальный курс на 13 декабря – 23,563276 грн/$1.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 10 декабря привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 4,38 млрд грн, значительно снизив ставки по ним.

В частности, четырехлетние облигации были размещены на 3,01 млрд грн при спросе 11,36 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 11,67%.