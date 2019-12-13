Австралийская авиакомпания выбрала самолеты Airbus для самых длинных в мире перелетов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Тем самым Airbus выиграла здесь конкуренцию с Boeing — самолеты Boeing также рассматривались в качестве самолета для таких рейсов, более того, пробный полет из Лондона в Сидней в ноябре был осуществлен на Boeing 787–9 Dreamliner. Qantas уже заявила, что собирается заказать до 12 самолетов Airbus, но контракт пока не подписан.

При этом Qantas также сообщила, что откладывает окончательное решение о том, будет ли она в принципе выполнять такие длинные перелеты, до марта 2020 года. В числе прочего это связано с продолжающимися переговорами с пилотами об условиях работы на настолько длинных маршрутах.

Если Qantas примет положительное решение, такие полеты могут начаться уже в 2023 году. Qantas планирует ввести целый ряд длинных беспересадочных рейсов — из Австралии в Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Париж и ряд городов Латинской Америки и Африки.