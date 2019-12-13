"Укрпошта" запустила тестовую версию онлайн-подписки на газеты и журналы

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Теперь подписаться на газеты и журналы можно онлайн на обновленном сайте "Укрпошты" не выходя из дома или офиса в удобное время, а процесс заказа и оплаты занимает 3-5 мин", - сообщает компания.

"Теперь подписка журналов и газет также диджитализуеться. Это не только современный способ оформления изданий, но и поддержка печатных медиа. Надеемся, что это позволит увеличить количество подписки, а сторонники использования онлайн услуг воспользуются новым сервисом", - отметил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

В тестовой версии сервиса по онлайн-подписки клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. В общем, подписные каталоги насчитывают более 3000 индексов газет и журналов (2252 индексы всеукраинских и 814 - изданий зарубежных стран).