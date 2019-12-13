Украина и Молдова договорились о поставках газа на случай прекращения транзита

Соответствующий документ подписан сегодня в Кишиневе (Молдова), сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по сотрудничеству в сфере безопасности поставок газа был подписан сегодня в Кишиневе. Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его", – сообщила она.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского ресурса через Украину.

В конце сентября Кабинет министров Украины поручил способствовать импорту Молдовой природного газа из ЕС без участия российского "Газпрома". Для этого НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Винницагаз", Минэкоенерго, госрегулятор и местные власти должны обеспечить газом приграничный с Молдовой Могилев-Подольский (Винницкая область) для поддержки Молдовы.

Еще в конце сентября бывшее правительство Молдовы Майи Санду обсуждало вопрос о создании запасов газа в хранилищах в Украине.

Президент страны Игорь Додон тогда заявил, что между "Газпромом" и "Молдова-газ" "уже заключены предварительные договоренности" о поставках газа в республику. Додон также заявил, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты". Однако на прошлой неделе после обсуждения ситуации на заседании Высшего совета безопасности правительство приняло постановление о начале переговоров с ЕБРР о предоставлении кредита на $90 млн с целью закупки газа в случае прекращения транзита российского через Украину.