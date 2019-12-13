БизнесЦензор

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13.12.19 09:44

"Кернел" выплатит $20 миллионов дивидендов за 2019 финансовый год (обновлено)

Годовое общее собрание акционеров "Кернела", одной из крупнейших украинских аграрных групп, на собрании 10 декабря утвердило выплату дивидендов за 2019 финансовый год (ФГ, июль-2018 - июнь-2019) в размере $0,25 на акцию (на уровне прошлого года).

"Кернел" выплатит $20 миллионов дивидендов за 2019 финансовый год (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской бирже.

Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит $29,75 млн, сообщает Интерфакс-Украина. Вместе с этим, пресс-служба "Кернел" сообщила БизнесЦензор, что уровень выплат дивидендов сохраниться на прошлогоднем уровне и составит около $20,5 млн. "AGM утвердила дивиденды в размере $0,25 на акцию (как и в прошлом году). В прошлом году было выплачено $20,5 млн. Примерно сколько же должно быть заплачено и в этом году - около $20,5 млн", - сообщил в "Кернел".

Кроме того, акционеры согласовали повторное назначение независимым аудитором "Кернела" люксембургскую Deloitte Audit.

Как сообщалось, "Кернел" 25 апреля 2019 года выплатил дивиденды в размере $20,5 млн за 2018 ФГ ($0,25 на акцию).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

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