Украина подписала обновленный план технического сотрудничества с НАТО

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Делегацию НАТО возглавлял помощник Генерального секретаря НАТО по инвестициям директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд.

Во время мероприятия участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса и определили приоритетные задачи на 2020 год.

По итогам заседания Стороны подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Стороны рассмотрели практические аспекты сотрудничества в рамках программ и проектов Агентства НАТО по поддержке и поставки, Агентства НАТО по связи и информации, а также групп Конференции национальных директоров по вооружению.