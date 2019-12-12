Фонд гарантирования ликвидировал банк бывшего главы "Нафтогаза"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Еврогазанк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, за период 2012-2014 годов из банка было выведено 3,3 млрд грн средств путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка.

"Еврогазбанк" основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами по итогам второго квартала 2014 года являлись бывший глава "Нафтогаза Украины" в 2014-2015 годах Алексей Ивченко (39,6296%), его жена Галина Ивченко (31,9574%) и дочь Христина Ивченко (17,7778%).

Национальный банк Украины (НБУ) 17 ноября 2014 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Еврогазбанка".