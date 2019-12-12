Власти Киева выкупят цех завода "Большевик" для строительства Шулявского моста

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает БизнесЦензор.

После выкупа, корпус должны снести. Это необходимо для обустройства правоповоротного съезда (с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана) и левоповоротного съезда (с улицы Александра Довженко на проспект Победы) в рамках реконструкции Шулявского путепровода.

"Будет проведена профессиональная оценка имущества – здания, оборудование, упущенная выгода и тому подобное. И только тогда будет установлена ​​выкупная цена объекта, которую владелец имущества сможет принять или обжаловать. Однако он же должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Напомним, сейчас продолжается реконструкция развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана в Соломенском районе. Сейчас строители почти завершили обустройство насыпи к путепроводу со стороны улицы Вадима Гетьмана, заканчивают работы и по возведению подпорных стен и сетей ливневой канализации. Со стороны улицы Александра Довженко тоже продолжаются работы по обустройству подпорных стен и насыпи. Идет подготовка к асфальтированию полотна нового моста, которые должны вскоре начать.

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Как сообщалось, в начале декабря Киевская прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыски на заводе "Большевик" (с 2018 года – "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) в связи с продажей почти 6,4 тыс. кв. м принадлежащих предприятию помещений на организованных госпредприятием "СЕТАМ" торгах, несмотря на действующий запрет.