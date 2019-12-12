Транзит нефтепродуктов через Украину упал в ноябре в 3 раза

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования рынка, передает БизнесЦензор

За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тыс. тонн дизельного топлива против 11,9 тыс. тонн в ноябре прошлого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси в Молдову.

Транзит бензинов в ноябре составил 0,7 тыс. тонн, из которых 600 тонн было отправлено в направлении Молдовы и 100 тонн - в Казахстан.

За 11 месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 96,6 тыс. тонн, что на 30% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

В 2018 году транзит нефтепродуктов через территорию Украины по железной дороге сократился в 3,5 раза - с 518 тыс. до 145,7 тыс. тонн - по сравнению с объемами 2017 года.