БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.12.19 19:18

Нацбанк планирует закрепить куратора за каждой страховой компанией

После перехода небанковского финансового рынка под контроль Национального банка Украины (с 1 июля 2020 года) за каждой страховой компанией или группой компаний будет закреплен куратор.

Нацбанк планирует закрепить куратора за каждой страховой компанией

Об этом сообщил, выступая на конференции ассоциации "Страховой бизнес" директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как работает банковский надзор с точки зрения ежедневной работы за каждым банком, так будет и за каждой страховой компанией: будет закреплен куратор или группа кураторов. Это человек или несколько лиц, которые на ежедневной основе будут мониторить деятельность страховщика, соответственно, они будут владеть всей информацией", - пояснил Бевз.

При этом Бевз отметил: речь не идет о выездном кураторе, который вводится в поднадзорную структуру как представитель НБУ при применении меры воздействия, - речь идет о сотрудниках, которые распределят между собой зоны ответственности. Во избежание конфликта интересов это всегда делается в "двойках" или "тройках", чтобы возник взаимный контроль и не было концентрации влияния одного человека.

Говоря о том, как будут приниматься решения, представитель Нацбанка сообщил, что ни одно решение - о выдаче лицензии или ее отзыве, о штрафе, применение мер воздействий и тому подобное - не будет приниматься каким-либо директором департамента или членом правления. Будут два уровня. Первый уровень: комитет по надзору за небанковским финансовым рынком - базовый орган принятия решения. В него, по примеру банковского комитета, будут входить 10 человек, которые собираются дважды в неделю для принятия решения. Второй уровень: высший орган НБУ - правление. Оно принимает решения по другим функциям НБУ - монетарная политика, денежное обращение и так далее. По поднадзорным структурам правление включается в ключевые позиции - выдача или отзыв лицензии, введение временной администрации, заслушивание итоговых результатов стресс-тестов и прочее.

Бевз также проинформировал, как будет устроено взаимодействие страхового рынка с Нацбанком. В НБУ есть шесть блоков, каждый из которых подчинен определенному члену правления. Страховой сегмент будет работать с тремя из этих блоков, поэтому ключевым изменением для рынка станет отсутствие консолидации функций в каком-то одном департаменте.

"Будет отдельно департамент безвыездного надзора за страховыми компаниями, решение о создании которого правление НБУ приняло позавчера (10 декабря). Это означает, что вскоре будет утверждена структура этого департамента. Полноценно он заработает с 1 июля. Этот департамент будет включать несколько подразделений в зависимости от группы компаний, которые будут предметом надзора", - отметил Бевз.

Кроме того, директор департамента лицензирования НБУ уточнил, что лицензирование компаний небанковского рынка будет осуществлять департамент лицензирования центробанка, финмониторинг - департамент финансового мониторинга. Выездные проверки будет осуществлять департамент выездных проверок, а не департамент надзора за страховыми компаниями.

Помимо этого, будет создан отдельный департамент методологии по небанковскому финансовому сектору.

"То есть департамент банковской методологии будет отделен от небанковской с тем, чтобы не накладывались одинаковые подходы. И этот департамент методологии будет располагаться в другом блоке в отличие от основных департаментов надзора", - подчеркнул Бевз.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100