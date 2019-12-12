Рада снизила штрафы за нарушение прав работников

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1233 во втором чтении и в целом во время пленарного заседания в четверг проголосовали 267 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, которыми предлагается на законодательном уровне закрепить новый механизм применения штрафных санкций. Так, если работодатель нарушил законодательство впервые, к нему будет применятся письменное предупреждение.

В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

В частности, штраф за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, или выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов предложено снизить с тридцатикратного (125,19 тыс. грн) до четырехкратного (16,69 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.

Штраф за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" снижается с десятикратного (41,73 тыс. грн) до двукратного (8,35 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.

Штраф за недопущение к проведению проверки в части вопросов нелегальной занятости снижен со стократного (417,3 тыс. грн) до восьмикратного (33,38 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.

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В свою очередь Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту и предложило вернуть его на доработку.

"Предложенные в проекте инициативы столь радикального снижения размеров ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства в отношении своих работников, по нашему мнению, являются весьма сомнительными с точки зрения его эффективности как поддержки ведения бизнеса, поскольку угроза платить такие "большие" штрафы существует только для нарушителей законодательства", – констатировали в ГНЭУ.

Экспертное управление также указывает, что предложенное в проекте радикальное снижение размеров штрафов и их замена предупреждением если и будет иметь позитивный эффект для бизнеса, то, прежде всего, за счет снижения уровня гарантий трудовых прав работников, которых будут принимать на работу без официального оформления и соблюдения минимальных гарантий по оплате труда.

Как сообщалось, указанный законопроект №1233 был принят в первом чтении 3 октября.

По словам автора проекта, главы комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ("Слуга народа"), законопроект направлен на предотвращение выплаты зарплат в конвертах. Для этого предлагается уменьшить давление на бизнес путем уменьшения штрафов.