Рада утвердила введение контроля за выбросами парниковых газов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0875 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 335 народных депутата.

По данным профильного парламентского комитета, к документу поступило 76 замечаний и предложений народных депутатов, из них учтено – 70, отклонено – 3, учтено частично – 3.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас в Украине отсутствует единая методика расчета выбросов парниковых газов, а также система контроля за определением объемов таких выбросов.

При этом создание эффективной системы контроля над выбросами является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС. Поэтому законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

Документом, в частности, определены: сфера его действия; состав законодательства в сфере мониторинга, отчетности и верификации; органы государственного управления и их полномочия; порядок организации и осуществления мониторинга, отчетности и верификации; административные услуги в этой сфере; права и обязанности оператора и верификатора; а также ввести специальную административную ответственность за нарушение требований законодательства в соответствующей сфере и тому подобное.

Читайте также: Рада утвердила стратегию экологической политики Украины до 2030 года

Верховная Рада также приняла во втором чтении проект закона№9082 "Об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах". За проголосовали 322 депутата.

Закон разработан с целью урегулировать отношения по производству, импорту, экспорту, хранению, использованию, размещению на рынке и обращению с озоноразрушающими веществами, фторированными парниковыми газами и продуктами, которые содержат или могут содержать вещества, использование которых влияет на озоновый слой и на уровень глобального потепления.

В частности, документом определены органы государственного управления в сфере регулирования контролируемых веществ и их полномочия, основы регулирования операций с такими веществами (ведение Единого государственного реестра операторов контролируемых веществ, их использования и обезвреживания и т.п.), условия получения квалификационного документа (свидетельства) на осуществление соответствующей деятельности, особенности маркировки товаров и оборудования, содержащих контролируемые вещества, требования к учету, отчетности и контроля в этой сфере.

Документом также вводится административная ответственность за нарушение правил по недопущению и предотвращению утечки и выбросов озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на создание благоприятных правовых, организационных условий для выполнения Украиной международных обязательств в сфере охраны озонового слоя и предотвращения изменения климата, а также адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" и "Об озоноразрушающих веществах и фторированных парниковых газах" еще 28 февраля.