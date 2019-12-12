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12.12.19 18:24

МВФ ждет выполнения условий для утверждения новой программы для Украины

Дата заседания совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой трехлетней программы EFF для Украины на $5,5 млрд пока неизвестна, однако в любом случае этому должно предшествовать выполнение Киевом предварительных условий (prior actions).

МВФ ждет выполнения условий для утверждения новой программы для Украины

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Райс указал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда (staff level agreement, SLA), которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошедшие выходные, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность Фонда поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время представитель Фонда также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка (rule of law), улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил, что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

"Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них: это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физлиц. Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались, - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - уточнил глава НБУ Яков Смолий.

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