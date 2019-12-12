МВФ ждет выполнения условий для утверждения новой программы для Украины

Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Райс указал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда (staff level agreement, SLA), которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошедшие выходные, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность Фонда поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время представитель Фонда также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка (rule of law), улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил, что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

"Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них: это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физлиц. Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались, - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - уточнил глава НБУ Яков Смолий.