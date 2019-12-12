Рада одобрила запрет на въезд грузовиков в крупные города в "час пик"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2296 в первом чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и уровней шума в городах Украины путем введения ограничительных мер по движению территории городов Украины грузовых автомобилей.

Документом предложено ввести временное ограничение дорожного движения грузовых автомобилей с полной массой более 8 тонн по территории городов с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00.

Также предлагается обязать органы местного самоуправления принимать меры по недопущению превышения установленных санитарными нормами уровней шума и других вредных выбросов при движении автомобильного транспорта в населенных пунктах.

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Авторы законопроекта указывают, что уровень загрязнения атмосферного воздуха крупных городов и промышленных регионов остается стабильно высоким. Ежегодно в Украине в атмосферу выделяется около 17 млн ​​тонн вредных веществ, а две трети населения страны проживает на территориях, где состояние атмосферного воздуха не соответствует санитарным нормам.

Про предложению профильного Комитета, предложено внести соответствующие изменения в закон "О дорожном движении", предоставив право органам местного самоуправления крупных городов устанавливать предложенные законопроектом ограничения для грузовиков, а также разрешить органам местного самоуправления всех городов, независимо от численности населения, устанавливать своим решением другие временные ограничения дорожного движения транспортных средств.