Fitch повысило рейтинг Ferrexpo Жеваго до "BB-"

Об этом говорится в сообщении агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Повышение рейтинга следует за повышением странового потолка Украины до "B" с "B-" 6 сентября 2019 года. РДЭ Ferrexpo остается на две ступени выше странового потолка, отражая хорошие операционные показатели вместе с ограниченным долгом на его балансе с равномерным профилем погашения", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, улучшение рейтинга также учитывает постепенную амортизацию долга в течение следующих четырех лет и гибкость для бизнеса в части сокращения капвложений и/или дивидендов в случае менее благоприятных рыночных условий, о чем свидетельствуют данные в 2015-2017 годах.

Fitch оценивает бизнес и финансовый профиль Ferrexpo в категории "BB", однако кредитное качество компании ограничено операционной средой в Украине и слабыми показателями по структуре управления, структуре группы и финансовой прозрачности.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 10 декабря улучшило прогноз рейтинга Ferrexpo со "стабильного" на "позитивный". В то же время Moody's подтвердило корпоративный рейтинг Ferrexpo (CFR) на уровне "B3" и рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне "B3-PD".

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. В 2018 году компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей.

Акции Ferrexpo Plc котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.