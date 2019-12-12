Кабмин внес в Раду законопроект о невозможности возвращения "Приватбанка" Коломойскому

Заокнопрокет, в частности, предлагает установить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным, введение в банк временной администрации и участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом документ предлагает установить норму о том, что обеспечение иска не допускается путем остановки действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также установления для НБУ, его должностных и служебных лиц запрета или обязательства совершать определенные действия.

Помимо этого, законопроект предусматривает предохранитель от наложения ареста на имущество Фонда гарантирования вкладов физлиц или банка, отнесенного к категории неплатежеспособных, запрета им совершать определенные действия.

Кроме того, законопроект предусматривает норму, согласно которой признание незаконным решение НБУ об отзыве банковской лицензии, ликвидации или национализации банка не возобновляет того положения банка, которое было до этого решения.

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Документ также предполагает установить, что банк обязан постоянно поддерживать уровень ликвидности и финансирования, достаточный для обеспечения своевременного и полного исполнения своих обязательств, и одновременно придерживаться минимальных значений нормативов ликвидности, установленных Нацбанком.

"НБУ имеет право требовать смены персонального состава совета и/или правления банка, если у него есть основания полагать, что текущий состав этих органов не обеспечивает эффективное управление и контроль за деятельностью банка в рамках их полномочий. Банк обязан по требованию НБУ принять меры по смене персонального состава совета и/или правления банка", – указывается в тексте законопроекта.

Помимо этого, документ детально уточняет порядок получения или увеличения существенного участия, а за нарушения его предлагается предусмотреть временное лишение такого собственника использования его права голоса и/или требовать отчуждения его акций банка Национальным банком.

Также законопроектом Кабинет министров предлагает Верховной Раде законодательно закрепить обязательство банков соблюдать нормативы Нацбанка, разрешить НБУ требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что одним из требований МВФ для получения новой программы сотрудничества является принятие закона о невозможность возвращения на рынок неплатежеспособных банков.

Смолий также назвал среди рисков для финансовой стабильности возможность возвращение "Приватбанка" предыдущим владельцам по иску Игоря Коломойского.